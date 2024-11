Wegen eines randalierenden Mannes alarmierte am Montagnachmittag ein Angestellter einer Bank in der Humboldtstraße in Untergiesing die Polizei. Mehr als zehn Streifen reagierten auf den Notruf und fuhren zu der Filiale. Dort trafen sie auf den Mann, der andere Kunden anschrie und um sich trat. Die Polizisten wollten ihn aus der Bank führen, dagegen wehrte er sich aber vehement und beleidigte die Beamten. Daraufhin wurde er festgenommen.