Eine betagte Ebersbergerin lässt das Klauen nicht. In Unterföhring braust sie mit einer Jeans davon - Umstehende mussten sich mit einem Sprung retten.

Von Martin Bernstein

Noch nicht einmal ein Jahr im Gefängnis konnte sie auf den Pfad der Tugend zurückbringen. Eine betagte Frau aus dem Landkreis Ebersberg betätigt sich seit 30 Jahren als Ladendiebin. Bereits mehr als 20 Mal ist sie seit 1989 dabei von der Polizei geschnappt worden. Zuletzt am späten Montagnachmittag, als die 88-Jährige nach einer rücksichtslosen Flucht im Audi gestoppt wurde.

Sie suche eine Jeans für ihren Sohn, hatte die alte Frau nach Polizeiangaben einer Angestellten der Wöhrl-Filiale in Unterföhring gesagt. Doch ans Bezahlen dachte sie nicht. Vielmehr steckte sie die Hose der Marke Brax in ihre Tasche, verließ das Geschäft und ließ sich auch von der Verkäuferin und weiteren Kunden nicht aufhalten.

Die Ladendiebin stieß die Verkäuferin zur Seite und brauste mit ihrem Fluchtfahrzeug davon. Mehrere Umstehende konnten sich laut Polizei nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Die Flucht endete aber nach kurzer Zeit in einer Polizeikontrolle. Die Beamten entdeckten dabei neben der Hose auch noch ein ebenfalls geklautes Joop-Hemd. Die 88-Jährige wurde wegen räuberischen Diebstahls und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angezeigt.