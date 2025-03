Pianist Jacky Terrasson in der Unterfahrt

Pianist Jacky Terrasson versucht bei seinen Jazzkonzerten, Routine und Innovation zusammenzubringen. In der Unterfahrt zeigt er eine fulminante Show, doch immer überraschend ist er nicht.

Kritik von Ralf Dombrowski

Seit dreieinhalb Jahrzehnten mischt der Pianist Jacky Terrasson in der internationalen Jazzszene mit. Er pendelt zwischen New York und Paris, geografisch, aber auch musikalisch, und hat sich in einem Personalstil eingerichtet, der Wert auf Lässigkeit und Nonchalance legt. Das ist sehr effektvoll, weil für das Publikum künstlerisch nachvollziehbar. Es hat aber einen Haken. Denn Routine auf der einen Seite und die Idee, sich auf der anderen jeden Abend aus dem Geiste der Innovation ein wenig neu zu erfinden, gehen schlecht zusammen. Auf der Bühne der Unterfahrt hatte Jacky Terrasson daher mehrere Rezepte, um diesen Gegensatz für sich aufzulösen.