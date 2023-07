Die kubanische Musik ist bekanntlich vielseitiger als vom Buena Vista Social Club oder Irakere vermittelt. Da wäre zum Beispiel der 1983 in Havanna geborene Pianist Harold López-Nussa. Der klassisch ausgebildete Musiker hat sich zwar bei Größen aus dem oben erwähnten Dunstkreis wie Omara Portuondo die ersten Sporen verdient, doch inzwischen führt er die kubanischen Musikformen wie Son, Rumba, Salsa und Mambo in den Jazz der Zukunft - was er auch schon an der Seite des großartigen US-Trompeters Christian Scott demonstrierte. Genau diese Schnittstelle beschreibt auch der Titel seines aktuellen Gastspiels in der Unterfahrt, der da lautet: "Timba a la Americana". Neben seinem jüngeren Bruder Ruy Adrian am Schlagzeug und Luques Curtis am Bass begleitet ihn dabei als Stargast der in den USA lebende Schweizer Mundharmonika-Virtuose Gregoire Marét.

Harold Lopez-Nussa, Fr., 21. Juli, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, www.unterfahrt.de