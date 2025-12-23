Zum Hauptinhalt springen

Reform des Heizungsgesetzes aufgeschoben„Ohne Planungssicherheit ist eine ganze Branche gelähmt“

Lesezeit: 4 Min.

Mit Wärmepumpen will Tobias Klug CO₂-Ausstoß und Heizkosten senken. Bei der Gründung von Nuu-Energy ahnte er allerdings nicht, wie viel Zeit die Bürokratie verschlingen würde. „Es ist genau so zäh, wie man es sich vorstellt“, sagt er.
Mit Wärmepumpen will Tobias Klug CO₂-Ausstoß und Heizkosten senken. Bei der Gründung von Nuu-Energy ahnte er allerdings nicht, wie viel Zeit die Bürokratie verschlingen würde. „Es ist genau so zäh, wie man es sich vorstellt“, sagt er. (Foto: Robert Haas)

Ausgerechnet zum Jahresende, wo Heizungsbauer wie Tobias Klug ihre Planung für die kommenden Monate angehen, hat die Bundesregierung die Reform des Heizungsgesetzes vertagt. Wie sein Betrieb mit der Unsicherheit umgeht und was er Kunden rät.

Interview von Catherine Hoffmann

Die schwarz-rote Koalition hat die Reform des Heizungsgesetzes vertagt – und sich vorerst mit einem neuen Namen begnügt. Was bedeutet das für Verbraucher und Handwerk? Tobias Klug, Geschäftsführer des Münchner Heizungsbauers Nuu-Energy, erklärt, wie es nun weitergeht. Sein Unternehmen bietet Wärmepumpen als Systemlösung an.

