Die schwarz-rote Koalition hat die Reform des Heizungsgesetzes vertagt – und sich vorerst mit einem neuen Namen begnügt. Was bedeutet das für Verbraucher und Handwerk? Tobias Klug, Geschäftsführer des Münchner Heizungsbauers Nuu-Energy, erklärt, wie es nun weitergeht. Sein Unternehmen bietet Wärmepumpen als Systemlösung an.