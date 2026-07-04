Die Fronten sind verhärtet zwischen jungen Menschen, die feiern, und Anwohnern, die ihre Ruhe wollen. Über allem schwebt ein drohendes Verkaufsverbot für Bier. Unterwegs mit Konfliktmanagern der Stadt, die versuchen, für Verständnis zu werben.

„Müll hat keine Beine. Du schon.“ Dieser Spruch läuft mit ein paar anderen mehr oder weniger lustigen Botschaften in Dauerschleife in Neonfarben über die Digitalanzeige auf dem Rucksack eines Mannes. Das soll vermitteln: Nehmt doch bitte ein bisschen Rücksicht. Außerdem ist so ein leuchtender Rucksack natürlich ein guter Gesprächsaufhänger. Und genau darum geht es Akim: Dialog, am besten auf Augenhöhe.