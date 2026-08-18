Drei Aktenstapel, ein jeder so hoch wie eine Hochzeitstorte, thronen im Gerichtssaal vor der Vertreterin der Stadt München auf dem Tisch – ein Fingerzeig, dass das Thema der heutigen Verhandlung eine längere Vorgeschichte hat. Tatsächlich geht es um einen Gebäudekomplex im Univiertel an der Kreuzung von Schelling- und Türkenstraße, der in den Vorjahren mehrfach in den Blickpunkt geraten ist. Etwa als dort 2018 historische Treppengeländer weggerissen wurden – kurz vor der Begutachtung durch den Denkmalschutz. Oder 2021, als das Antiquariat Kitzinger ausziehen musste.
Ehemaliges Antiquariat KitzingerWarum wird an der Schellingstraße 25 nicht gebaut?
Lesezeit: 3 Min.
44 Wohnungen sollen an prominenter Stelle im Univiertel entstehen. Doch zwischen Eigentümer und Stadt gibt es seit Jahren Streit, der nun vor Gericht landet.
Von Patrik Stäbler
Lesen Sie mehr zum Thema