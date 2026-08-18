Drei Aktenstapel, ein jeder so hoch wie eine Hochzeitstorte, thronen im Gerichtssaal vor der Vertreterin der Stadt München auf dem Tisch – ein Fingerzeig, dass das Thema der heutigen Verhandlung eine längere Vorgeschichte hat. Tatsächlich geht es um einen Gebäudekomplex im Univiertel an der Kreuzung von Schelling- und Türkenstraße, der in den Vorjahren mehrfach in den Blickpunkt geraten ist. Etwa als dort 2018 historische Treppengeländer weggerissen wurden – kurz vor der Begutachtung durch den Denkmalschutz. Oder 2021, als das Antiquariat Kitzinger ausziehen musste.