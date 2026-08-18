Zum Hauptinhalt springen

Ehemaliges Antiquariat KitzingerWarum wird an der Schellingstraße 25 nicht gebaut?

Lesezeit: 3 Min.

Um diese Gebäude an der Ecke Schellingstraße / Türkenstraße geht es: Dort will der Eigentürmer einen Neubau erreichten – doch es gibt Schwierigkeiten.
Um diese Gebäude an der Ecke Schellingstraße / Türkenstraße geht es: Dort will der Eigentürmer einen Neubau erreichten – doch es gibt Schwierigkeiten. Robert Haas

44 Wohnungen sollen an prominenter Stelle im Univiertel entstehen. Doch zwischen Eigentümer und Stadt gibt es seit Jahren Streit, der nun vor Gericht landet.

Von Patrik Stäbler

SZ bei Google bevorzugen

Drei Aktenstapel, ein jeder so hoch wie eine Hochzeitstorte, thronen im Gerichtssaal vor der Vertreterin der Stadt München auf dem Tisch – ein Fingerzeig, dass das Thema der heutigen Verhandlung eine längere Vorgeschichte hat. Tatsächlich geht es um einen Gebäudekomplex im Univiertel an der Kreuzung von Schelling- und Türkenstraße, der in den Vorjahren mehrfach in den Blickpunkt geraten ist. Etwa als dort 2018 historische Treppengeländer weggerissen wurden – kurz vor der Begutachtung durch den Denkmalschutz. Oder 2021, als das Antiquariat Kitzinger ausziehen musste.

Zur SZ-Startseite

München im Vergleich
:Passt Ihr Stadtviertel zu Ihnen?

Verdienen andere Haidhauser, Aubinger oder Nymphenburger mehr als Sie? Zahlen Sie weniger Miete als in Ihrer Gegend üblich? Und wer fährt hier überhaupt noch Auto? Vergleichen Sie sich und finden Sie heraus, wie typisch Sie für Ihr Viertel sind.

SZ PlusVon Christian Helten, Isabel Kronenberger, Katja Schnitzler, Lisa Sonnabend, Marie-Louise Timcke und Dominik Wierl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite