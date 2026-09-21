Seit Anfang September ist es Kiosken untersagt, nach 22 Uhr Bier zu verkaufen. Einige Betreiber sind frustriert, manche bangen um ihre Existenz. Doch das Verbot zeigt auch Wirkung. Könnte es sogar ausgeweitet werden?

Vor gut zwei Wochen hat die Stadt München das Bierverkaufsverbot für die Kioske im Univiertel durchgesetzt – mal wieder, muss man sagen. Denn zunächst hatten die Betreiber dreier Kioske gegen das Verbot aus dem vergangenen August geklagt. Doch zwei davon hatten in der Zwischenzeit ihre Klage gegen das ruhende Verbot zurückgezogen, beim dritten gab es einen Betreiberwechsel. Damit war die Klage hinfällig, und die Stadt führte das Verbot aus dem Sommer wieder ein.