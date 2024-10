Von Katharina Haase

In München soll am Samstag ein Protestmarsch von propalästinensischen Studierenden aus ganz Deutschland stattfinden. Unter dem Motto „Studierende vereint gegen die systematische Repression propalästinensischer Stimmen“ haben die Teilnehmenden des Camps am Professor-Huber-Platz über die sozialen Medien die Studierenden aus anderen deutschen Uni-Camps zur Teilnahme an der Demonstration aufgerufen.