In Präsenz lernt es sich besser - und Spaß macht das Studium dann auch, wie hier zwei Lehramtsstudentinnen.

Von Sabine Buchwald

Es ist eine gute Nachricht für alle Erstsemester der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU): Es wird in diesem Jahr wieder einen richtigen Ersti-Tag geben. Am 17. Oktober im Lichthof des Hauptgebäudes von 14 Uhr - bis man sich nichts mehr zu sagen hat. Mit Ständen, an denen sich Münchens größte Uni vorstellt, München-Neulinge etwas über die Stadt erfahren, deren Kulturangebot, die Vereine. Sehr wahrscheinlich wird es wieder Gedränge geben auf den Stufen zwischen Eingang und Lichthof.