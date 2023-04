Von Bernd Kastner

Es ist so leise, in der Politik und auch unter Studierenden. "Das ist traurig", sagt Sebastian Rein. Er und David Vadasz wollen diese Stille beenden und ein Thema auf die politische Agenda bringen, das für mehr als Hunderttausend Münchnerinnen und Münchner ein großes Problem darstellt: den Mangel an günstigen Zimmern für Studierende. "Wir fordern, dass die katastrophale Situation des studentischen Wohnens in München mit Hochdruck angegangen wird!" Das haben Rein und Vadasz in Briefen an mehrere Parteien im Landtag geschrieben.