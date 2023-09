Von Ellen Draxel

Das Ladensterben im Uni-Viertel der Maxvorstadt beginnt direkt hinter dem Campus der Ludwig-Maximilians-Universität. Wo früher die Buchbinderei Georg Konrad war, gegenüber dem Bau der Geisteswissenschaftlichen Fakultät an der Schellingstraße 10, sind die Scheiben zugeklebt. Dahinter verspachtelte Wände und ein Metallgerüst, zu erkennen nur durch ein Loch in der Papierabdeckung. "Schon lange" sei das jetzt so, sagen sie in dem benachbarten Versicherungsbüro. Wer dort einziehe? "Wissen wir nicht."