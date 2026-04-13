Es war eine Wahl, auf die sich die Augen ganz Europas richteten: Als am Sonntag der ungarische Premierminister Viktor Orbán nach 16 Jahren aus dem Amt gejagt wurde, verfolgten auch die meisten Münchnerinnen und Münchner mit ungarischen Wurzeln gespannt die Nachrichten. Viele hatten in München gewählt. Das Ergebnis sei ein Sieg für das Funktionieren der Demokratie, so die überwiegende Meinung. Einige von ihnen erzählten der SZ, was sie nun für die Zukunft des Landes erwarten.

Musiker Leslie Mandoki wünscht sich vom Wahlsieger Péter Magyar, dass er Brücken baut. Robert Haas

Leslie Mandoki, 73, in Ungarn geborener Musiker: „Das, was da am Sonntag passiert ist, hat mich auch in dieser Deutlichkeit nicht überrascht.“ Es seien vor allem zwei Aspekte gewesen, die den Ungarn nicht mehr gepasst hätten unter der Regierung des Amtsinhabers Viktor Orbán. „In meiner Wahrnehmung sind die Ungarn zum einen sehr unzufrieden mit dem Bildungswesen. Und in einem rohstoffarmen Land wie Ungarn sind Schule und Ausbildung schon immer besonders wichtig gewesen.“ Und da habe es eben keine gute Entwicklung gegeben in den vergangenen Jahren. Das gelte ebenso für das Gesundheitswesen. „Die Ungarn fühlen sich bei der Gesundheitsversorgung nicht mehr gut versorgt.“

Außerdem sei die Sehnsucht der Menschen nach einem Zusammenleben ohne Grenzen sehr stark, „gerade bei der Historie mit so vielen Überfällen und Besetzungen“. Die Sehnsucht nach Freiheit und Frieden mitten in Europa sei bei den Ungarn schon immer groß gewesen, auch deshalb sei diese Wahl so ausgegangen, auch wenn die Ungarn vieles kritisch sehen würden, was aus Brüssel kommt. „Bei Wahlen ist es ja immer so, dass bis zum Wahltag die trennenden Dinge betont werden“, sagt der 73-Jährige. „Ich wünsche mir jetzt vom Sieger Péter Magyar, dass er Brücken baut, das Verbindende hervorhebt und die entstandenen Wunden so wieder heilen lässt.“ cro

Historikerin Heléna Tóth hat ihre Stimme in München abgegeben. Ludwig Hagelstein

Heléna Tóth, Historikerin: „Natürlich habe ich gewählt, in einem Hotel im Münchner Osten. Das war eine leicht surreale Situation: Die ungarische Demokratie wird in München-Neuperlach praktiziert“, sagt Helena Tóth und lacht. „Heute bin ich gut gelaunt, dass das gelungen ist.“ Péter Magyars Erfolg sei ein interessantes Phänomen. Er komme selbst aus der Fidesz-Partei von Viktor Orbán. Seine politische Karriere habe offiziell am 15. März vor zwei Jahren, dem ungarischen Nationalfeiertag, begonnen. „Alle politischen Parteien versuchen, dieses Gedenken an den ungarischen Freiheitskampf von 1848 für sich zu nutzen. Das ist immer sehr emotional aufgeladen“, sagt Tóth.

Damals sei schon erkennbar gewesen, dass es Magyar gelinge, sehr viele Menschen zu mobilisieren. Dass er auch noch Magyar heiße, zu Deutsch „Ungar“, habe vielleicht auch noch ein paar Stimmen gebracht. In diesem Jahr sei die Zustimmung am 15. März noch deutlicher zu spüren gewesen. Letztlich habe die Tisza-Partei auch von der Änderung des Wahlsystems profitiert, das Orbán einst auf seine eigene Partei zugeschnitten hatte, und das die stärkste Partei bevorzuge. Doch weder dies noch die Gleichschaltung der Medien und das Schüren von Ängsten, etwa, dass die Ukraine Ungarn angreifen wolle, habe Fidesz genutzt.

„Trotzdem bin ich vorsichtig“, sagt die Historikerin, die in Harvard promoviert wurde, derzeit an der Universität Bamberg lehrt, aber seit ihrer Zeit an der Ludwig-Maximilians-Universität in München wohnt. Die großen Gräben in der ungarischen Gesellschaft seien noch da. „Und ein Mann allein kann nicht alle Probleme lösen, die in 16 Jahren entstanden sind.“ Sie hoffe aber, dass der neue Premierminister seine Versprechen halte und die Gewaltenteilung und die demokratische Verfassung wieder vollständig herstelle. Auch seine eigene Amtszeit wolle er begrenzen. mse

Opernsänger Levente Páll hofft, dass die neue Regierung sich als Europäer beweist. privat

Levente Páll, 40, Ensemblemitglied des Gärtnerplatztheaters: „Es hat mich mit großer Freude erfüllt, zu sehen, dass die Demokratie noch funktioniert und nach 16 Jahren Fidesz-Regierung ein Wechsel möglich war“, sagt Levente Páll, 40. In Siebenbürgen, Rumänien, geboren, „in einem Vielvölkerstaat“, in Ungarn aufgewachsen, hat er in Wien Bratsche und Gesang studiert und lebt seit zehn Jahren in München. Er sei also nicht mehr so nahe dran an der ungarischen Politik, fühle sich als Europäer. Doch als er jüngst die Rolle des Blaubart in Béla Bartóks einziger Oper „Herzog Blaubarts Burg“ sang, da habe er seine ungarische Seele ausleben können, auf Ungarisch, „das hat mich ganz besonders gerührt“, sagt der Basssänger.

Von Freunden und Verwandten in Ungarn habe er zuletzt immer wieder gehört: „Es muss sich etwas ändern.“ Vor allem junge Menschen hätten sich von Fidesz abgewandt. Die staatlichen Kultureinrichtungen seien im Laufe der Jahre alle auf Linie gebracht worden. „Aber es gab noch unabhängige Medien, das ist wichtig. Sie bekamen halt keine Unterstützung mehr.“ Er sei jetzt zuversichtlich, dass sich Ungarn wieder Europa zuwendet, dass auch die Fördergelder der EU wieder fließen. „Die neue Regierung hat jetzt eine großartige Chance, sich als Europäer zu beweisen.“ mse

Margit Ajtai stammt aus Budapest und lebt mit ihren beiden Kindern in München. privat

Margit Ajtai, 39, Altenpflegerin und alleinerziehende Mutter: „Meine ganze Familie in Budapest hat die Tisza-Partei von Magyar gewählt“, sagt Margit Ajtai. Vor zehn Jahren ist die Altenpflegerin von der ungarischen Hauptstadt nach München gezogen. „Es ist gut, dass mit der Politik, die Orbán gemacht hat, jetzt Schluss ist.“ Wegen ihres Jobs und der Betreuung ihrer beiden Kinder sei sie diesmal nicht dazugekommen, selbst zu wählen, entschuldigt sich die alleinerziehende Mutter am Telefon. Aber der Wahlausgang sei ganz in ihrem Sinne. „Orbán hat jahrelang gesagt, er würde den Menschen helfen, aber Ungarn ist inzwischen weder ein demokratisches, noch ein soziales Land.“

Der Verdienst in ihrem Heimatland sei oft sehr niedrig, die Mieten hoch, das Geld zum Leben reiche hinten und vorne nicht. Und das Kindergeld sei in den vergangenen Jahren praktisch nicht gestiegen. „Aber alles ist teuer, Kleidung, Schulsachen und zum Essen braucht man für die Familie ja auch was.“ Ihre Mutter in Budapest müsse wie viele Senioren von einer sehr kleinen Rente leben. „Sie hat Diabetes, Herzprobleme, Bluthochdruck und muss viel für Medikamente zahlen. Da bleibt kaum was übrig.“

Sie selbst sei vor zehn Jahren wegen ihres schwer nierenkranken Sohnes nach Deutschland gekommen, wo er medizinische Hilfe bekommen habe und sie durch die gute Betreuung des Kindes auch arbeiten gehen konnte, sagt Ajtai. „In Ungarn hätte ich das alles mit meinen zwei Kindern zu hundert Prozent nicht geschafft.“ Demokratie, sagt die 39-Jährige, „ist, wenn von hundert Leuten 70 arbeiten und den andern 30, die Hilfe brauchen, auch geholfen wird“. In Deutschland funktioniere das.

Zurück nach Ungarn werde sie jetzt nicht gehen, sagt die gebürtige Budapesterin: „Mein Sohn und meine Tochter haben hier den Kindergarten besucht und jetzt die Schule. Sie sagen, hier ist unser Zuhause.“ Sie sei froh, dass Orbán abgewählt worden sei und hoffe sehr, dass den Worten des Wahlsiegers Magyar auch Taten folgen. ands

Gyula Tomcsányi lebt seit 1991 in München. Sandra Zenz

Gyula Tomcsányi, 46, Betreiber von Kombüse Catering: Ursprünglich hatte Gyula Tomcsányi vor, in seiner Heimat zu wählen, das hat letztlich nicht geklappt. „Jetzt im Nachhinein ist es natürlich traurig, dass ich nicht in Budapest war“, sagt der 46-Jährige. Nur allzu gerne hätte er mit den Menschen auf der Straße den Sieg der Tisza-Partei gefeiert, so konnte er sich alles bis spät in die Nacht nur auf Instagram und über mehrere parallel laufende Streams ansehen.

Tomcsányi lebt bereits seit 1991 in München, seiner Heimat ist er dennoch sehr verbunden, bis zu viermal im Jahr ist er mit seiner Familie zu Besuch. Er hat nach wie vor viele Freunde dort und auch seine Mutter lebt nach ein paar Jahren in Deutschland und England längst wieder in Budapest. Die sei, wie viele der Älteren im Übrigen, Fidesz-Anhängerin. „Die ist gebrainwashed durch die 16 Jahre unter Viktor Orbán: Alle die nicht ihrer Meinung sind, stempelt sie als Kommunisten ab.“ Schon länger rede er deshalb mit ihr nicht mehr über Politik, „das bringt einfach nichts“. Auch über den Wahlausgang hat er mit ihr noch nicht gesprochen.

Mit seinen ungarischen Freunden hat Tomcsányi sich indes vor allem die letzten Wochen viel ausgetauscht: Sie alle hätten, sagt er, auf den Machtwechsel gehofft – und ihn gleichzeitig bis zuletzt kaum für möglich gehalten. Viele hätten sich schlicht nicht vorstellen können, dass Orbán, Russland und auch die USA zulassen, dass die Tisza-Partei gewinnt. Als Orbán seinem Kontrahenten Péter Magyar noch in der Wahlnacht gratuliert hat, konnte es Tomcsányi zunächst gar nicht glauben. Trotzdem ist er sich sicher: „Viele Fidesz-Leute haben jetzt Panik“, könnte es doch nach Jahren der Korruption ungemütlich für einige von ihnen werden.

Über Magyar sagt Tomcsányi: Hätte es Alternativen gegeben – so jemanden wie den Bürgermeister von Budapest zum Beispiel – hätte er vielleicht nicht unbedingt den 45-Jährigen gewählt, den er irgendwo zwischen CDU und SPD verortet. „Alle, die ihn gewählt haben, haben ihn gewählt, weil sie Fidesz weg haben wollten.“ Die Hoffnung, dass es unter ihm nun aufwärts geht für das Land, sei gleichwohl groß. „Der muss jetzt echt Kohle ranschaffen“, das ganze Land sei in einem maroden Zustand. Wunder dürfe man nach 16 Jahren Orbán aber vermutlich keine erwarten, zumindest nicht sofort. Eines erhofft sich Tomcsányi aber durch den Machtwechsel auf jeden Fall: Dass er sich nicht mehr dafür rechtfertigen muss, Ungar zu sein. jala

Victor Görgey besitzt sowohl die deutsche als auch die ungarische Staatsangehörigkeit. privat

Victor Görgey, 45, Leiter Produktentwicklung eines Software-Unternehmens und als „Bavarian Mister Fetish 2026“ queerer Aktivist: „Ich habe die vergangenen Jahre meinen ungarischen Teil nicht sehr ausgelebt“, sagt Görgey. Das habe mit der komplizierten Beziehung zu seinem Vater zu tun, aber auch mit der politischen Situation. „Als schwuler Mann habe ich mich einfach nicht willkommen gefühlt in Ungarn.“ Nicht erst seit Viktor Orbán. So erinnert er sich auch an Sätze seiner ungarischen Großeltern aus seiner Jugend: „Geh abends nicht mehr zu spät aus dem Haus, sonst ziehen dich die Schwulen in die Büsche.“ Die Großeltern leben mittlerweile nicht mehr – und die Zeiten, in denen seine Familie mindestens einmal im Jahr die Verwandten in Ungarn besucht, sind lange vorüber.

„Ungarn hatte bislang nicht viel Zeit, Demokratie wirklich mal zu leben – das Volk hat sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nie richtig emanzipieren können“, sagt Görgey, deshalb sei ein Orbán überhaupt möglich gewesen. Zuletzt habe queeres Leben in dem Land nicht mehr existiert. Nicht mehr öffentlich zumindest. Als sich im vergangenen Jahr der Budapester Bürgermeister über das Verbot der ungarischen Regierung hinwegsetzt hat und der Budapest Pride stattfand, und dann auch noch mit vielen Teilnehmenden aus ganz Europa, das war für Görgey der Moment, in dem er dachte: „Da tut sich was, die Geschichte ist noch nicht zu Ende.“ Und jetzt, am Abend vor der Wahl, saß er in München bei einer Veranstaltung zufällig einer Ungarin gegenüber, mit der er sich intensiv über die politische Lage unterhalten habe. „Ich habe zu ihr gesagt: München hat einen grünen schwulen Bürgermeister bekommen – ich glaube, da kann es auch ein Péter Magyar in Ungarn schaffen.“

Zwar kann er sich nicht erinnern, dass Magyar sich jemals öffentlich für queere Rechte ausgesprochen hat – „aber das ist ja schon mal besser, als sich wie Orbán aktiv dagegen auszusprechen“. Er geht davon aus, dass sich viele queere Menschen in Ungarn bei der Wahl für die Tisza-Partei ausgesprochen haben. „Ich hoffe, dass Magyar diese Stimmen auch honoriert und das Leben dieser Menschen nun leichter macht.“ fejo