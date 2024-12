Bei einem Verkehrsunfall in Ramersdorf hat eine 87 Jahre alte Münchnerin am Freitagabend einen Oberschenkelhalsbruch erlitten. Sie wollte gegen 19.15 Uhr von der Staudingerstraße kommend die Quiddestraße an der dortigen Fußgängerfurt in Richtung Plettstraße überqueren, als sie von einem Wagen erfasst wurde. Dessen Fahrer, ein 78-Jähriger aus München, kam ebenfalls aus der Staudingerstraße und wollte nach rechts in die Quiddestraße abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich die Frau und stieß mit ihr zusammen.