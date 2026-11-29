Mit 510 PS und 180 Kilometern pro Stunde unterwegs auf dem Mittleren Ring: Ein 26-jähriger Raser aus dem Landkreis Ebersberg hat am späten Samstagabend sich und andere in Lebensgefahr gebracht. Seine Tour mit einem Sportwagen vom Typ BMW M4 Competition endete, wie die Polizei am Sonntag berichtete, als er gegen 23.50 Uhr im Brudermühltunnel mit einer Geschwindigkeit von immer noch mehr als 100 Stundenkilometern auf ein anderes Auto der Marke Opel auffuhr.

Dessen 25-jähriger Fahrer aus dem Landkreis München wollte gerade ordnungsgemäß die Spur wechseln. Beide Personen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen, das Unfallopfer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Geschwindigkeitswerte hat die Polizei durch die Auslesung von Daten ermittelt. Zudem erläuterte ein Sprecher, dass Verkehrskameras zeigten, wie der 26-Jährige schon mehrere Kilometer vor dem Unfall mit einem „aggressiven Fahrverhalten“ aufgefallen sei.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, ein Delikt, für das es seit einiger Zeit keine anderen Rennteilnehmer mehr braucht.