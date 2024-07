Ein Unfall zwischen einer Tram und einem Auto in Berg am Laim hat für die Trambahnfahrerin mehr Konsequenzen als nur den Schreck und den Blechschaden: Während der Unfallaufnahme bemerkten Polizisten, dass die 50-jährige Frau alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,0 Promille. Sie musste ihren Führerschein abgeben, auch Straßenbahnen wird sie so schnell nicht wieder steuern.

Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 15.50 Uhr in der Berg-am-Laim-Straße: Der Fahrer eines stadteinwärts fahrenden Maserati wollte nach links in die Trausnitzstraße abbiegen, von hinten kam aber die Tram. Sie erfasste das Auto. Bei dem Zusammenprall verletzte sich eine 56-jährige Passagierin in der Straßenbahn leicht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 20 000 Euro. Nun soll noch geklärt werden, ob die Tramfahrerin eine rote Ampel ignoriert hat – und ob ihre Alkoholisierung daran schuld war.