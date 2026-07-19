Eine 42-jährige Autofahrerin und eines ihrer beiden Kinder sind am Sonntagmittag bei einem Unfall mit einer Straßenbahn auf der Landsberger Straße verletzt worden. Die Mutter wurde ins Krankenhaus gebracht, der Neunjährige erlitt eine Platzwunde am Kopf. Der 46-jährige Beifahrer und ein Zwölfjähriger, der mit im Auto saß, blieben nach Angaben einer Polizeisprecherin unverletzt. Auch zwei Fahrgäste der Tram sollen bei dem Unfall leicht verletzt worden sein.

Die vierköpfige Familie war in einem Auto stadtauswärts auf der Landsberger Straße unterwegs, eine Straßenbahn fuhr in dieselbe Richtung. Die Autofahrerin wollte offenbar wenden und überquerte die Trambahngleise, ohne auf die Straßenbahn zu achten. Diese konnte nicht rechtzeitig bremsen, Auto und Tram stießen zusammen. Die Tram schob das Auto einige Meter vor sich her.

Die Fahrerin war ansprechbar, aber im Auto eingeschlossen. Dach und Tür des Fahrzeugs mussten entfernt werden, um sie aus dem Auto zu holen. Die Landsberger Straße war am Sonntagnachmittag Richtung stadtauswärts längere Zeit gesperrt.