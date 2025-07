Eine 21-jährige Touristin aus Estland ist in der Kapuzinerstraße von einem alkoholisierten 64-Jährigen in einer Mercedes-G-Klasse überfahren und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, stand der Mann aus dem Landkreis Mühldorf bei Rotlicht an der Ampel in der Thalkirchener Straße und wollte nach rechts in die Kapuzinerstraße abbiegen. Als er Grün bekam, fuhr er los – und übersah dabei offenbar die junge Frau. Sie stürzte zu Boden und wurde von dem Auto überrollt. Im Krankenhaus musste sie später notoperiert werden, es besteht aber keine Lebensgefahr.

Der Mercedes-Fahrer kümmerte sich nicht um die Verletzte – ebenso wenig wie um einen Audi, den er beim Abbiegevorgang touchierte. Er fuhr auf der Kapuzinerstraße weiter stadtauswärts. An der Kreuzung mit der Isartalstraße fuhr er auf den Mercedes einer Frau aus dem Landkreis München auf, der dort an einer roten Ampel stand. Dadurch wurde die Fahrt letztlich gestoppt. Das Auto wurde beschlagnahmt. Beim Fahrer wurde ein Alkoholwert von fast zwei Promille gemessen.