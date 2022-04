Bei einem Sturz vor die U-Bahn ist am Samstagnachmittag ein 46 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, telefonierte der Münchner gegen 15.15 Uhr im U-Bahnhof Harras. Dabei übersah er die Bahnsteigkante und fiel ins Gleis, kurz bevor die U6 Richtung Implerstraße in die Station einfuhr. Der Mann wurde vom Zug erfasst und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Der 26-jährige U-Bahn-Fahrer aus München blieb unverletzt, musste jedoch durch das Kriseninterventionsteam betreut werden. Der U-Bahn-Betrieb war für mehrere Stunden zwischen Partnachplatz und Implerstraße unterbrochen. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Nach deren Angaben gibt es keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen oder den Einfluss von Alkohol.