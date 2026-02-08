Ein 33-jähriger Münchner hat am Samstagabend infolge eines Verkehrsunfalls auf der Ingolstädter Straße in Milbertshofen-Am Hart sein Leben verloren. Der Mann befand sich gegen 23.45 als Beifahrer in einem Porsche, der von einem 32-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz gesteuert wurde. In Richtung Oberschleißheim verlor der Fahrer wegen „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“, wie die Polizei mitteilt, die Kontrolle über sein Fahrzeug, das anschließend mit einem Lichtmast, der auf der baulichen Trennung zur Gegenfahrbahn stand, kollidierte.