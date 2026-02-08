Zum Hauptinhalt springen

Milbertshofen-Am HartAuto prallt auf Lichtmast: Beifahrer stirbt

Ein tödlicher Unfall ereignete sich am späten Samstagabend auf der Ingolstädter Straße (Symbolbild).
Ein tödlicher Unfall ereignete sich am späten Samstagabend auf der Ingolstädter Straße (Symbolbild). (Foto: Lino Mirgeler/dpa)

Ein Porsche prallt am Samstagabend gegen einen Lichtmast, der Beifahrer stirbt. Die Polizei geht von „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ als Unfallursache aus.

Ein 33-jähriger Münchner hat am Samstagabend infolge eines Verkehrsunfalls auf der Ingolstädter Straße in Milbertshofen-Am Hart sein Leben verloren. Der Mann befand sich gegen 23.45 als Beifahrer in einem Porsche, der von einem 32-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz gesteuert wurde. In Richtung Oberschleißheim verlor der Fahrer wegen „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“, wie die Polizei mitteilt, die Kontrolle über sein Fahrzeug, das anschließend mit einem Lichtmast, der auf der baulichen Trennung zur Gegenfahrbahn stand, kollidierte.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Beifahrer schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Dort verstarb er kurze Zeit später. Der Fahrer zog sich ebenfalls Verletzungen zu und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Porsche entstand Totalschaden. Am Unfallort kam es für etwa drei Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

