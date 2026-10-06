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UnfallÜber 80-Jähriger fährt gegen Wand und stirbt

Ein alter Mann in Harlaching starb, nachdem er mit seinem BMW gegen eine Betonwand gefahren war, teilte die Polizei mit (Symbolfoto).
Ein alter Mann in Harlaching starb, nachdem er mit seinem BMW gegen eine Betonwand gefahren war, teilte die Polizei mit (Symbolfoto).
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Autofahrer verliert am Steuer die Kontrolle und prallt mit seinem Wagen gegen eine Betonwand. Trotz Reanimation stirbt er später im Krankenhaus.

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Ein über 80-jähriger Autofahrer ist mit seinem BMW gegen die Wand einer Tiefgarage in der Geiselgasteigstraße gefahren und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Montagabend in München in die Tiefgarage einer Wohnanlage fahren. Nach aktuellem Stand habe er dabei wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle verloren. In der Folge fuhr er laut Polizei frontal gegen die Betonwand der Garage.

Da der Mann nicht angegurtet war, habe er sich schwer verletzt. Wie die Münchner Polizei weiter mitteilte, brachte der Rettungsdienst ihn in ein Krankenhaus und reanimierte ihn währenddessen. Im Krankenhaus sei er aber später gestorben. Für Rettung, Bergung und Unfallaufnahme musste die Straße laut Polizei für zwei Stunden gesperrt werden.

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