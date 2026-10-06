Ein über 80-jähriger Autofahrer ist mit seinem BMW gegen die Wand einer Tiefgarage in der Geiselgasteigstraße gefahren und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann am Montagabend in München in die Tiefgarage einer Wohnanlage fahren. Nach aktuellem Stand habe er dabei wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle verloren. In der Folge fuhr er laut Polizei frontal gegen die Betonwand der Garage.