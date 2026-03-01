Bei einem verbotswidrigen Überholmanöver eines Taxifahrers über die Busspur in der Kapuzinerstraße ist am Freitagnachmittag ein 32-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 43-jährige Taxifahrer, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kollidierte beim Wiedereinscheren kurz vor der Kreuzung zur Thalkirchner Straße mit einem vorausfahrenden Pkw.

Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasste das Motorrad des 32-Jährigen. Dieser stürzte und erlitt eine schwere Beinverletzung. Laut Aussage der Polizei erfolgte noch am Unfallort eine Teilamputation des verletzten Beins, obwohl eine schnell eintreffende Polizeistreife bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung des Verletzten übernommen und das Bein fachgerecht abgebunden hatte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befanden sich im Taxi zur Unfallzeit zwei Fahrgäste, die bislang nicht ermittelt werden konnten. Obwohl die Dashcam des Taxis den Unfallhergang weitestgehend zuverlässig aufgezeichnet habe, werden die Fahrgäste als Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Unfallkommando in der Tegernseer Landstraße 210 unter der Telefonnummer 089/6216-3322 entgegen.