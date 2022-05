Sechs Menschen haben sich bei der Kollision eines Taxis mit einem Linienbus am Donnerstagabend in Schwabing verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Schwere-Reiter-Straße in Richtung stadtauswärts. Laut Polizeiangaben wechselte der 40-jährige Taxifahrer aus bisher noch ungeklärten Gründen nach links auf den Sonderfahrstreifen für den Linienverkehr, der dort in beiden Richtungen verläuft. Dabei habe er offenbar den gleichzeitig dort fahrenden Bus der Linie 53 mit etwa 20 Fahrgästen übersehen. Mit ihm stieß er zusammen.

Der Taxifahrer und eine 49-jährige Frau mussten zur Behandlung in Krankenhäuser, alle anderen konnten am Unfallort medizinisch versorgt werden. Der Busfahrer sowie der Fahrgast im Taxi seien unverletzt geblieben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.