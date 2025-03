Bei einem Unfall mit einem Schulbus und einer Trambahn an einer Kreuzung in Nymphenburg sind nach Angaben von Polizei und Feuerwehr zwölf Menschen verletzt worden, darunter neun Kinder, eine Betreuerin und ein weiterer Erwachsener. Außerdem wurde der Fahrer des Busses schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war eine Schulklasse auf dem Rückweg vom Schwimmunterricht zur Schule, als ihr Bus bei einem Wendeversuch mit der Trambahn zusammenstieß. Die neun Kinder, Schüler einer sechsten Klasse, wurden leicht verletzt. Bis auf den Busfahrer kamen nach Angaben der Feuerwehr alle mit leichten Verletzungen davon.

Die Trambahn entgleiste bei dem Zusammenstoß komplett, der Bus wurde stark beschädigt und frontal eingedrückt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Frontscheibe war zersplittert und auch die Fahrerseite wurde deutlich in Mitleidenschaft gezogen.

Nach dem Unfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen am Steubenplatz. (Foto: Robert Haas)

Es werde ein paar Stunden dauern, bis die entgleiste Tram von der Feuerwehr wieder ins Gleis gesetzt ist, sagte ein Polizeisprecher. In der Bahn selbst seien bei dem Zusammenstoß keine Menschen verletzt worden.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Vormittag am Steubenplatz, einer größeren Kreuzung in der Nähe des Hirschgartens. Dort kam es deshalb zu erheblichen Behinderungen im Auto- und Straßenbahnverkehr, Tram-Linien wurden umgeleitet und für einen nicht erreichbaren Streckenabschnitt Taxis eingesetzt, wie die Münchner Verkehrsgesellschaft mitteilte. Die Beeinträchtigungen sollten demnach bis voraussichtlich 16 Uhr andauern.