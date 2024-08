Bei einem schweren Verkehrsunfall auf dem Georg-Brauchle-Ring sind am Freitagmorgen fünf Menschen verletzt worden, darunter eine schwangere Frau. Wie die Feuerwehr berichtet, ereignete sich der Unfall kurz nach 8 Uhr am Übergang des Georg-Brauchle-Rings in die Landshuter Allee. Ein Audi, in dem sich neben dem Fahrer die Schwangere als Beifahrerin befand, fuhr aus ungeklärter Ursache auf einen Smart auf.