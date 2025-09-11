Ein 51 Jahre alter Münchner ist am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in der Sonnenstraße in seinem Auto eingeklemmt und schwer an der Wirbelsäule verletzt worden. Er musste von der Feuerwehr mit einem hydraulischen Rettungssatz aus Schere und Spreizer aus dem Wagen befreit werden, ehe er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden konnte.

Der 51-Jährige war gegen 22 Uhr kurz hinter der Kreuzung mit der Landwehrstraße in seinem geparkten Toyota gesessen, als er von einem Audi Q5 gerammt wurde, der in Richtung Sendlinger Tor unterwegs war. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Audi-Fahrer – ein 46 Jahre alter Marketing-Agent aus Frankfurt – während der Fahrt nach seinem Mobiltelefon gegriffen, das sich im Fußraum befand. Dabei verriss er offenbar das Lenkrad, kam nach rechts ab und kollidierte mit dem parkenden Toyota. Den schob er zudem noch auf zwei davor stehende Autos.

Der 46-Jährige und sein Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Schaden an den beteiligten Autos wird von der Polizei auf mehr als 50 000 Euro geschätzt. Die Sonnenstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme in südlicher Richtung komplett gesperrt.