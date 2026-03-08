Über 80 000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am späten Samstagabend in Milbertshofen entstanden. „Glück im Unglück“, sagt ein Polizeisprecher weiter, hätten dabei der 18-jährige Autolenker und seine vier Mitfahrer gehabt.

Der junge Dachauer, dessen PS-starkes Fahrzeug auf den Vater angemeldet sei, habe kurz vor 23 Uhr auf der Leopoldstraße stadtauswärts vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Kurz nach dem Überqueren der Schenkendorfstraße sei der Wagen gegen einen Baum geprallt, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Die fünf Passagiere des Autos hätten den Wagen allesamt selbst verlassen können, so die Polizei.

Zwei der 17-jährigen Mitfahrer seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Alle anderen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Leopoldstraße in nördliche Richtung für zweieinhalb Stunden gesperrt.