Unfall auf der Leopoldstraße18-Jähriger schrottet geliehenen SUV

Bei einem Unfall auf der Leopoldstraße wurden zwei 17-Jährige verletzt. (Symbolbild)
Bei einem Unfall auf der Leopoldstraße wurden zwei 17-Jährige verletzt. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Mit dem auf seinen Vater angemeldeten SUV verursachte ein junger Dachauer am Samstagabend einen Unfall in Schwabing. Dabei prallte der Wagen mit fünf jungen Leuten gegen einen Baum.

Über 80 000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am späten Samstagabend in Milbertshofen entstanden. „Glück im Unglück“, sagt ein Polizeisprecher weiter, hätten dabei der 18-jährige Autolenker und seine vier Mitfahrer gehabt.

Der junge Dachauer, dessen PS-starkes Fahrzeug auf den Vater angemeldet sei, habe kurz vor 23 Uhr auf der Leopoldstraße stadtauswärts vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Kurz nach dem Überqueren der Schenkendorfstraße sei der Wagen gegen einen Baum geprallt, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Die fünf Passagiere des Autos hätten den Wagen allesamt selbst verlassen können, so die Polizei.

Zwei der 17-jährigen Mitfahrer seien mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Alle anderen blieben unverletzt. Während der Unfallaufnahme war die Leopoldstraße in nördliche Richtung für zweieinhalb Stunden gesperrt.

Verdistraße
:Zwölfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Auf der Verdistraße wurde am Samstagmittag ein Zwölfjähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Er hatte versucht, die viel befahrende Straße jenseits einer Ampelanlage zu überqueren.

Von Andrea Schlaier

