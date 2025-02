Bei einem Verkehrsunfall in der Schleißheimer Straße sind am Montagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr berichtet, kollidierten gegen 22.10 Uhr ein Tanklastzug und ein Auto an der Kreuzung Schleißheimer/Detmoldstraße. Der Fahrer des Lastwagens wurde dabei schwer verletzt, ebenso ein Mann auf dem Rücksitz des Pkw, der mit mehreren Knochenbrüchen in eine Münchner Klinik gebracht wurde.