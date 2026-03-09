Ein Mann ist in München von einer S-Bahn erfasst worden und gestorben. Der 79-Jährige, der in Hadern lebte, habe am Sonntag gegen 12.50 Uhr die Gleise auf offener Strecke zwischen den Bahnhöfen Freiham und Harthaus überqueren wollen, sagte eine Polizeisprecherin. Als er den Zug bemerkte, habe er noch versucht, von den Gleisen zu rennen.

Doch die Bahn der Linie S8, die in Richtung Herrsching fuhr, erfasste den Fußgänger, schleuderte ihn in ein angrenzendes Feld und verletzte ihn tödlich. Er starb noch am Unfallort. Wohin der Mann unterwegs war, ist unklar.

Fahrer und Insassen der S-Bahn blieben unverletzt. Der Bahnverkehr wurde für mehrere Stunden beeinträchtigt. Die Verkehrspolizei ermittelt.