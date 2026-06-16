Eine Rollerfahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 63-Jährige gegen 13.15 Uhr auf dem De-Gasperi-Bogen unterwegs, wo ihr ein 29-Jähriger mit einem Lkw entgegenkam. Als er nach links in den Sigmund-Riefler-Bogen abbog, kollidierte er mit der 63-Jährigen, die weiter geradeaus fahren wollte.