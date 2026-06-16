Zum Hauptinhalt springen

UnfallRollerfahrerin kollidiert mit Lastwagen und wird schwer verletzt

Die Polizei musste den De-Gasperi-Bogen für eineinhalb Stunden sperren.
Die Polizei musste den De-Gasperi-Bogen für eineinhalb Stunden sperren. Daniel Vogl/dpa

Als der Lasterfahrer nach links abbiegen will, kommt es zum Zusammenstoß. Die Frau muss mit Kopf- und Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

SZ bei Google bevorzugen

Eine Rollerfahrerin ist am Montagnachmittag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 63-Jährige gegen 13.15 Uhr auf dem De-Gasperi-Bogen unterwegs, wo ihr ein 29-Jähriger mit einem Lkw entgegenkam. Als er nach links in den Sigmund-Riefler-Bogen abbog, kollidierte er mit der 63-Jährigen, die weiter geradeaus fahren wollte.

Die Frau erlitt bei dem Unfall mehrere Kopf- und Gesichtsverletzungen sowie eine Armfraktur, sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Der De-Gasperi-Bogen wurde für circa eineinhalb Stunden gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich kam. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

© SZ/ams - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Trend auf dem Immobilienmarkt
:Leer stehende Luxuswohnungen

Die Preise für Neubauwohnungen in München sind in den vergangenen Jahren gesunken, für Angebote im gehobenen Segment finden sich nicht mehr so leicht Käufer. Warum das für Investoren und Banken zum Problem werden kann.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite