Bei einem Verkehrsunfall im Münchner Stadtteil Steinhausen ist am Donnerstagvormittag ein 27 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Nach ersten Angaben der Polizei war es gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung von Richard-Strauss-Straße und Zaubzerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorradfahrer und einem Auto gekommen. Die 56 Jahre alte Fahrerin eines Toyota-Kleinwagens sei dabei in der Zaubzerstraße unterwegs gewesen und habe die Richard-Strauss-Straße in Richtung Innenstadt überqueren wollen; der Motorradfahrer sei von der Prinzregentenstraße kommend nach Norden gefahren.