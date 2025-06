Bei einem Verkehrsunfall im Münchner Stadtteil Steinhausen ist am Donnerstagvormittag ein Motrorradfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war es gegen 9.30 Uhr in der Richard-Strauss-Straße auf Höhe der Zaubzerstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad gekommen. Für die Unfallaufnahme musste die Straße zwischen Liszt- und Prinzregentenstraße in beide Richtungen gesperrt werden. In diesem Abschnitt verläuft die Richard-Strauss-Straße oberirdisch, darunter führt der vielbefahrene Tunnel des Mittleren Rings hindurch.