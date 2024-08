Bei der Kollision eines Krankentransporters des Malteser Hilfsdienstes mit einem Pkw sind am Mittwochvormittag am Luise-Kiesselbach-Platz fünf Personen verletzt worden. Der Notarztwagen hatte eine Patientin an Bord, die wegen einer akuten internistischen Erkrankung ins Krankenhaus gebracht werden sollte.