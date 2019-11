Nach dem tödlichen Raserunfall in München, bei dem ein 14-Jähriger starb, ist gegen einen 34-jährigen Autofahrer Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Sonntag. Zunächst hatte Bild.de darüber berichtet.

In der Nacht zum Samstag soll ein flüchtender 34-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen als Geisterfahrer auf der Fürstenrieder Straße durch Laim gerast sein, dabei soll er mehrere rote Ampeln ignoriert haben und schließlich einen 14-Jährigen tödlich und eine 16-Jährige so angefahren haben, dass sie schwer verletzt wurde. Laut Polizeibericht fuhr der Raser weiter, verursachte ein Ausweichmanöver, bei dem ein anderer Autofahrer leicht verletzt wurde, und ließ seinen Wagen schließlich stehen, um zu Fuß weiter zu flüchten. Die Polizei konnte ihn zwei Kilometer von seinem Auto entfernt festnehmen. Da auch er verletzt war, kam er in eine Klinik.

Der Haftbefehl - unter anderem wegen Mordes, dreifachen versuchten Mordes und unerlaubten Entfernens vom Unfallort - sei am Samstagabend erlassen worden, teilte die Polizei mit. Das Polizeipräsidium München machte den Tathergang erst nach längeren Ermittlungen und intensiver Abklärung mit der Staatsanwaltschaft am Samstagnachmittag bekannt.

So nahm die tödliche Geisterfahrt ihren Beginn auf der Landsberger Straße, auf welcher der 34-Jährige gegen 23.10 Uhr verbotswidrig wendete. Das fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion 41 (Laim) auf, die den Pkw anhalten wollte. Das misslang, weil sich der auffällige Fahrer mit seinem Pkw so schnell entfernte, "dass die Streife in kürzester Zeit den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug verlor", wie es im Polizeibericht heißt. Sie forderte daraufhin Unterstützungskräfte an. "Nach dem jetzigen Ermittlungsstand soll der BMW auf der Fürstenrieder Straße mehrere rote Ampeln missachtet haben", heißt es weiter, und zumindest teilweise die Gegenfahrbahn benutzt haben.

An der Kreuzung zur Aindorferstraße wollte eine kleinere Gruppe von Jugendlichen die Fahrbahn an der dortigen Fußgängerampel überqueren. In diesem Moment näherte sich der flüchtende Pkw und kollidierte dabei mit einem 14-Jährigen und einer 16-Jährigen, beide aus München. Der Aufprall wird als so heftig beschrieben, dass Kennzeichen, Außenspiegel und andere Fahrzeugteile davonflogen. Während die beiden Jugendlichen schwer verletzt liegen blieben, setzte der 34-Jährige seine Fahrt fort. Eine weitere Streifenbesatzung, die im Zuge der Funkfahndung alarmiert worden war, sah die Verletzten auf der Fahrbahn und kümmerte sich sofort um intensive Erste-Hilfe-Maßnahmen. Bei dem 14-Jährigen konnten sie keine Vitalfunktionen mehr feststellen und begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, die vom Rettungsdienst fortgesetzt wurden. Der Jugendliche verstarb gegen 0.40 Uhr in einer Münchner Klinik. Auch die 16-Jährige Jugendliche musste mit ihren schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Auf der weiteren Flucht verursachte der Unfallfahrer noch einen Verkehrsunfall, weil ihm ein anderer Fahrer nur ausweichen konnte, indem er sein Fahrzeug gegen eine Litfaßsäule lenkte. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte das Fahrzeug des Flüchtenden dann wenige hundert Meter vom Ort des tödlichen Unfalls entfernt an der Kreuzung Fürstenrieder/Inderstorfer Straße, wo es langsam ohne Fahrer ausrollte. Die Polizisten setzten ihr Auto vor den rollenden Pkw und stoppten ihn. Mehr als 15 Streifenwagen beteiligten sich dann an der Sofortfahndung nach dem Raser und konnten ihn, rund zwei Kilometer von seinem Wagen entfernt, gegen 0.30 Uhr im Bereich des Westparks festnehmen. Er habe Widerstand geleistet, berichtet die Polizei, und sei wegen seiner durch den Unfall erlittenen Verletzungen ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er auch am Samstagnachmittag noch immer behandelt worden sei.

Während der umfangreichen Ermittlungen war der gesamte Unfallbereich der Fürstenrieder Straße in beiden Fahrtrichtungen bis etwa 4 Uhr morgens gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs übernommen und konzentriert sich auf die Rekonstruktion des Tatgeschehens. Außerdem wird noch ermittelt, ob der 34-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand. Dazu ist bisher noch nichts bekannt.