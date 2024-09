Ein Radfahrer ist am Mittwoch bei einem Zusammenstoß mit einem Reisebus im Münchner Norden schwer verletzt worden. Der 65-jährige Radler war um kurz vor 16 Uhr auf dem Oberhofer Weg unterwegs, einem Radweg. An der Hufelandstraße wollte er diese überqueren – übersah aber einen Reisebus mit einem 62-jährigen Mann aus Pfaffenhofen am Steuer, der Richtung Ingolstädter Straße fuhr.