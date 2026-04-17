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LaimFlucht nach Streit: Mann fährt frontal gegen Polizeiauto

Auf der Flucht rammt der 34-Jährige frontal einen Streifenwagen (Symbolbild).
Auf der Flucht rammt der 34-Jährige frontal einen Streifenwagen (Symbolbild). Daniel Karmann/dpa

Der 34-Jährige soll zunächst einem anderen Verkehrsteilnehmer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Auf seiner Flucht beschädigt er dann mehrere Fahrzeuge.

Nach einem Streit mit einem anderen Verkehrsteilnehmer ist ein 34-jähriger Mann in Laim frontal gegen den Dienstwagen einer Polizeistreife gefahren. Zuvor hatte er sich am Donnerstag mit einem 58 Jahre alten Mann gestritten und ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit.

Nach der Auseinandersetzung versuchte der Mann über die Friedenheimer Straße zu fliehen und beschädigte dabei zwei weitere Fahrzeuge. Als die Polizeistreife eintraf, fuhr er frontal gegen den Dienstwagen, in dem sich die beiden Beamten befanden.

Die Polizisten holten den Mann aus seinem Auto. Dabei wehrte der 34-Jährige sich gewaltsam – und beleidigte die Beamten. Laut Polizei wies er Anzeichen von Alkohol- und Drogenkonsum auf. Gegen einen Alkoholtest wehrte er sich erneut, deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er wurde unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte angezeigt.

© SZ/dpa/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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