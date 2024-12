Am ersten Weihnachtsfeiertag ist eine ältere Frau von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war die 76-Jährige gegen 22.45 Uhr zu Fuß in Kleinhadern unterwegs und überquerte die Straße am Hönigschmidplatz. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 30-jähriger Augsburger mit einem Mercedes rückwärts aus einer Parklücke. Offenbar übersah der Mann die Fußgängerin und rammte die 76-Jährige mit seinem Wagen.