Zum Hauptinhalt springen

Zwei Tote Im FrühjahrWieder kracht ein Auto in die Haltestelle an der Donnersbergerbrücke

Das Auto dreht sich, kracht ins Wartehäuschen der Haltestelle und schleudert auf die Gleise.
Das Auto dreht sich, kracht ins Wartehäuschen der Haltestelle und schleudert auf die Gleise. (Foto: Feuerwehr)

Erst Anfang Mai war ein Auto in das Wartehäuschen gefahren, zwei Tote und mehrere Verletzte waren die Folge. Am Freitagmorgen kommt es auf ähnliche Weise zu einem Unfall.

An der Trambahnhaltestelle Donnersbergerstraße ist es am Freitagmorgen erneut zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 23-jährige Frau war laut Polizei gegen 8.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Arnulfstraße auf der rechten von zwei Spuren stadteinwärts unterwegs. Als ein links fahrender Lkw auf ihre Spur wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß. Das Auto drehte sich, krachte ins Wartehäuschen der Haltestelle und schleuderte auf die Gleise.

Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, musste aber nicht in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr zog das Auto mit einer Rundschlinge von den Schienen. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Am Auto entstand ein Totalschaden, der Lkw wurde leicht beschädigt.

Anfang Mai war es an derselben Haltestelle bereits zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Mann war mit seinem Fahrzeug in die Tramhaltestelle nahe der Donnersbergerbrücke gefahren. Zwei Menschen starben infolge der schweren Verletzungen, die sie sich bei der Kollision zugezogen hatten; mehrere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

© SZ/müh - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Unfälle im Nahverkehr
:Wie können Tramhaltestellen sicherer werden?

Immer wieder kommt es an den Bahnsteigen zu schweren Unfällen durch Autos, die von der Straße abkommen. Fahrgastverbände fordern mehr Schutz – vor allem durch zwei Maßnahmen.

Von Martin Mühlfenzl

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite