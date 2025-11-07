An der Trambahnhaltestelle Donnersbergerstraße ist es am Freitagmorgen erneut zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 23-jährige Frau war laut Polizei gegen 8.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Arnulfstraße auf der rechten von zwei Spuren stadteinwärts unterwegs. Als ein links fahrender Lkw auf ihre Spur wechseln wollte, kam es zum Zusammenstoß. Das Auto drehte sich, krachte ins Wartehäuschen der Haltestelle und schleuderte auf die Gleise.

Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, musste aber nicht in eine Klinik gebracht werden. Die Feuerwehr zog das Auto mit einer Rundschlinge von den Schienen. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet, es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Am Auto entstand ein Totalschaden, der Lkw wurde leicht beschädigt.

Anfang Mai war es an derselben Haltestelle bereits zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Mann war mit seinem Fahrzeug in die Tramhaltestelle nahe der Donnersbergerbrücke gefahren. Zwei Menschen starben infolge der schweren Verletzungen, die sie sich bei der Kollision zugezogen hatten; mehrere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.