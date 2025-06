Am Dienstagnachmittag haben Einsatzkräfte auf einer Reitanlage in Lochhausen ein ungewöhnliches Szenario vorgefunden: Ein Mädchen hatte eine Heugabel im Unterschenkel stecken. Die Elfjährige musste mit einem Hubschrauber in den Schockraum einer Münchner Kinderklinik geflogen werden.

Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, war der Rettungsdienst gegen 15 Uhr alarmiert worden. Einer der Zinken der Mistgabel steckte so tief im Bein des Mädchens, dass eine Erstversorgung nicht ausreichte, sondern zusätzlich Spezialkräfte der Feuerwehr hinzugeholt wurden. Diese nahmen einen Winkelschleifer zu Hilfe, um die Forke der Heugabel abzutrennen. So konnte das Mädchen per Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden.

Die Forken von Mistgabeln, die auf Reiterhöfen verwendet werden, sind typischerweise ein bis zwei Zentimeter breit und zwischen 20 und 40 Zentimeter lang. Die Feuerwehr geht von einem Unfall aus. Wie die Verletzung zustande gekommen war, konnte sie auch am Mittwoch nicht sagen.