Ein Lamborghini -Fahrer ist am Sonntag in der Maxvorstadt mit einem 79 Jahre alten Radler kollidiert und anschließend geflüchtet. Dabei überfuhr er nach Polizeiangaben auch drei rote Ampeln mit hoher Geschwindigkeit. Der Radler erlitt eine Handgelenksfraktur und eine Kopfplatzwunde, zudem bestand der Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 19.25 Uhr. Beide Beteiligten waren auf der Marsstraße stadtauswärts unterwegs, an der Kreuzung mit der Seidlstraße wollte der Pedelec-Fahrer geradeaus fahren, der Autofahrer nach rechts abbiegen, wobei er den 79-Jährigen offensichtlich übersah.

Nach der Kollision hielt der Lamborghini-Fahrer kurz an und sprach noch mit Ersthelfern, dann setzte er sich wieder in sein orangefarbenes Urus-Modell und brauste davon. Die Verkehrspolizei sucht nach Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 089/6216-3322 um Hinweise.