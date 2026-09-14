Zum Hauptinhalt springen

79-Jähriger verletztLamborghini-Fahrer erfasst Radler und flüchtet

Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend in der Marsstraße (Symbolbild).
Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend in der Marsstraße (Symbolbild).
Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Unbekannte missachtet nach der Kollision drei rote Ampeln. Ein 79-Jähriger wird bei dem Unfall verletzt.

SZ bei Google bevorzugen

Ein Lamborghini-Fahrer ist am Sonntag in der Maxvorstadt mit einem 79 Jahre alten Radler kollidiert und anschließend geflüchtet. Dabei überfuhr er nach Polizeiangaben auch drei rote Ampeln mit hoher Geschwindigkeit. Der Radler erlitt eine Handgelenksfraktur und eine Kopfplatzwunde, zudem bestand der Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag gegen 19.25 Uhr. Beide Beteiligten waren auf der Marsstraße stadtauswärts unterwegs, an der Kreuzung mit der Seidlstraße wollte der Pedelec-Fahrer geradeaus fahren, der Autofahrer nach rechts abbiegen, wobei er den 79-Jährigen offensichtlich übersah.

Nach der Kollision hielt der Lamborghini-Fahrer kurz an und sprach noch mit Ersthelfern, dann setzte er sich wieder in sein orangefarbenes Urus-Modell und brauste davon. Die Verkehrspolizei sucht nach Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 089/6216-3322 um Hinweise.

© SZ/moe - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Polizeieinsatz in München
:Wie es zum Schuss der Polizei auf einen 14-Jährigen kam. Eine Rekonstruktion

Erstmals äußern sich die Anwälte des schwer verletzten Jungen, der mit einer Softairwaffe in Schwabing gestellt wurde. War der Schuss unvermeidbar? Und warum dürfen so echt wirkende Spielzeugpistolen überhaupt verkauft werden?

SZ PlusVon Linus Freymark, Bernd Kastner, Joachim Mölter, Susi Wimmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite