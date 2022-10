Weil er eine rote Ampel missachtet hat, ist ein 70 Jahre alter Autofahrer mit einem Notarztwagen zusammengekracht. Das Rettungsfahrzeug war im Einsatz, hatte Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet - doch zu dem Unfall am Samstag in Großhadern kam es trotzdem. Laut Polizei war der 42-jährige Fahrer des Notarztwagens gegen 15.15 Uhr auf der Sauerbruchstraße unterwegs, wollte die Kreuzung zur Würmtalstraße überqueren und weiter in die Waldwiesenstraße fahren. Seine Ampel zeigte in diesem Moment Grün, berichtet die Polizei. Im selben Moment übersah der 70-jährige Autofahrer eine rote Ampel, fuhr auf die Kreuzung und rammte den Notarztwagen. Beide Fahrer blieben unverletzt, es entstand aber ein erheblicher Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, der Notarzt konnte seinen Einsatz also nicht fortführen.