200 Kilogramm schwer, über 200 PS - über ein solches Motorrad kann man schon mal die Kontrolle verlieren, vor allem, wenn man erst 17 Jahre alt ist und keinen Führerschein hat. So erging es einem Schüler aus dem Landkreis Miesbach am frühen Sonntagabend in der Maximilianstraße: Mit Freunden, ebenfalls alle auf Motorrädern, fuhr er in Richtung Altstadtring, als ihm die Gewalt über sein Fahrzeug abhanden kam. Er streifte zunächst ein am Straßenrand abgestelltes Motorrad und kollidierte dann mit dem vor ihm fahrenden Kraftrad. Beide Fahrer stürzten und verletzten sich. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sie nicht nur fest, dass der 17-Jährige keinen Führerschein hatte - sein Motorrad war auch nicht zugelassen. Wem das Krad tatsächlich gehört ist noch unklar. Die Polizei sucht noch Zeugen des Unfalls: Sonntag, 18 Uhr, Maximilianstraße.