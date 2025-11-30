Zwei Personen sind bei einem schweren Verkehrsunfall in München am Samstagabend getötet worden. Wie die Polizei berichtet, stießen zwei Autos auf der Schleißheimer Straße in Milbertshofen zusammen, zwei Männer im Alter von 21 und 48 Jahren kamen dabei ums Leben.

Laut Polizei fuhr kurz nach 20 Uhr ein 19-jähriger Münchner mit einem Porsche-Macan auf der Schleißheimer Straße stadtauswärts. Auf dem Beifahrersitz saß eine 19-jährige Frau, ebenfalls aus München. In entgegengesetzte Richtung war ein 27-jähriger Mann aus Augsburg mit einem Renault-Megan unterwegs. Mit ihm im Wagen saßen zwei Männer im Alter von 48 und 21 Jahren, beide aus München. Der Renaultfahrer habe an der Kreuzung mit der Max-Diamand-Straße in diese links abbiegen wollen. Als der für ihn geltende Abbiegepfeil grün gezeigt habe, so die Polizei, sei er abgebogen und dabei mit dem entgegenkommenden Porsche kollidiert.

Der Porsche habe sich dabei überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Von den insgesamt fünf Insassen in den beiden Autos seien alle bis auf den 19-jährigen Porschefahrer verletzt worden. Die beiden Mitfahrer im Renault so schwer, dass sie im Laufe des Samstagabends im Krankenhaus starben.

Laut einer Sprecherin gehe die Polizei davon aus, dass der Porschefahrer mit „deutlich überhöhter Geschwindigkeit“ bei Rotlicht über die Ampel gefahren sei. Die Polizei hat nach eigenen Angaben den Führerschein des Porschefahrers beschlagnahmt, ein Drogen- und Alkoholtest bei dem jungen Mann sei negativ gewesen. Beide Fahrzeuge seien zur Beweissicherung sichergestellt und abgeschleppt worden. Am Renault sei Totalschaden entstanden, der Porsche sei schwer beschädigt.