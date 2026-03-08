Bei einem Unfall auf der Verdistraße ist am Samstagmittag ein Zwölfjähriger schwer verletzt worden. Der Junge versuchte der Polizei zufolge etwa 50 Meter von einer Ampel entfernt die viel befahrene Straße zu überqueren.

Er schlängelte sich demnach durch verkehrsbedingt stadteinwärts wartende Fahrzeuge – zuletzt hinter einem Linienbus vorbei. Als er aus dessen Schatten trat, um seinen Weg fortzusetzen, übersah er den Kleinlaster eines 47-Jährigen, der Richtung Innenstadt unterwegs war und den Jungen erfasste, wie ein Polizeisprecher mitteilt. Das Kind wurde zu Boden geschleudert, schwer verletzt und mit einem Wirbelbruch in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Verdistraße eine Stunde lang gesperrt.