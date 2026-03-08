Zum Hauptinhalt springen

VerdistraßeZwölfjähriger bei Unfall schwer verletzt

In München ist es zu einem Unfall mit einem schwerverletzten 12-Jährigen gekommen.
In München ist es zu einem Unfall mit einem schwerverletzten 12-Jährigen gekommen. Jens Kalaene/dpa

Auf der Verdistraße wurde am Samstagmittag ein Zwölfjähriger bei einem Unfall schwer verletzt. Er hatte versucht, die viel befahrende Straße jenseits einer Ampelanlage zu überqueren.

Von Andrea Schlaier

Bei einem Unfall auf der Verdistraße ist am Samstagmittag ein Zwölfjähriger schwer verletzt worden. Der Junge versuchte der Polizei zufolge etwa 50 Meter von einer Ampel entfernt die viel befahrene Straße zu überqueren.

Er schlängelte sich demnach durch verkehrsbedingt stadteinwärts wartende Fahrzeuge – zuletzt hinter einem Linienbus vorbei. Als er aus dessen Schatten trat, um seinen Weg fortzusetzen, übersah er den Kleinlaster eines 47-Jährigen, der Richtung Innenstadt unterwegs war und den Jungen erfasste, wie ein Polizeisprecher mitteilt. Das Kind wurde zu Boden geschleudert, schwer verletzt und mit einem Wirbelbruch in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme war die Verdistraße eine Stunde lang gesperrt.

