Bei einer Rangierfahrt vor dem Münchner Hauptbahnhof ist ein Bauzug einem ICE in die Flanke gefahren und hat diesen vom Gleis geschoben. Verletzte habe es bei dem Unfall am frühen Montagmorgen nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Mit Ausnahme der Fahrer seien beide Züge leer gewesen. Außerdem seien die Züge sehr langsam gefahren. Nach Angaben des Bundespolizeisprechers fuhr der Bauzug, an dem ein Schotterwagen hing, auf gleicher Höhe wie der Hochgeschwindigkeitszug. Als dann der ICE vor dem Bauzug einscheren sollte, habe dieser aus bisher ungeklärter Ursache den ICE seitlich gerammt. Der Schnellzug entgleiste und kam im Gleisbett zum Stehen. Die Ermittler gehen nach ersten Schätzungen von einem hohen sechsstelligen Sachschaden an Zügen und Gleisen aus.