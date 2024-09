Ein älterer Radfahrer ist am frühen Sonntagnachmittag beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in der Fürstenrieder Straße so schwer verletzt worden, dass er vom Notarzt betreut und in eine Klinik transportiert werden musste. Vier weitere Verletzte wurden laut Feuerwehr ebenfalls in Krankenhäuser gebracht, einige Personen konnten ambulant behandelt werden.