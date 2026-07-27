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Schwabing-FreimannUnfallverursacher flüchtet per Tram

Sechs Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt (Symbolbild).
Sechs Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt (Symbolbild). Stefan Puchner/dpa

Ein Autofahrer stößt beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Danach entfernt sich der Unbekannte vom Unfallort.

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Nach einem Autounfall in Schwabing-Freimann soll der mutmaßliche Verursacher am Freitagabend in eine Tram geflüchtet und einfach weggefahren sein. Sechs Menschen hätten sich bei dem Zusammenstoß zweier Autos an der Ecke Frankfurter Ring/Max-Bill-Straße leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Beim Linksabbiegen übersah der unbekannte Unfallverursacher gegen 21.50 Uhr wohl ein entgegenkommendes Auto. Die zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Unmittelbar danach habe sich der unbekannte Autofahrer zu Fuß vom Unfallort entfernt und sei laut Polizei vermutlich an einer nahegelegenen Haltestelle in eine Tram gestiegen.

Die vier Insassen im entgegenkommenden Auto wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher und sein Beifahrer seien nach derzeitigen Erkenntnissen vermutlich leicht verletzt worden. Der Beifahrer wurde laut Polizei an Ort und Stelle durch den Rettungsdienst behandelt, er äußert sich zu dem Geschehen nicht. Die Polizei sucht den unbekannten Autofahrer und bittet Zeugen um Hinweise.

© SZ/dpa/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
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