In der Nacht zum Donnerstag ist ein 20-Jähriger mit einem Leihwagen vor der Polizei geflüchtet und konnte erst von einem Polizeihund gestellt werden. Gegen 0.20 Uhr fuhr der junge Mann mit einem VW Polo auf der Wasserburger Landstraße, als eine Polizeistreife ihn anhalten wollte. Daraufhin beschleunigte er und raste den Beamten davon, die Verstärkung anforderten. Am Ende waren bis zu 15 Streifenwagen und ein Hubschrauber im Einsatz, um den Mann zu fassen.

Als der 20-Jährige an einem Sportgelände am Rotkehlchenweg vorbeifuhr, durchbrach er den Zaun zur Anlage und fuhr auf den Sportplatz, verließ ihn mit dem Wagen dann wieder und fuhr am angrenzenden Stieglitzweg gegen eine Grundstücksmauer. Dabei wurde der Wagen vor eine Garagenzufahrt geschleudert, mehrere parkende Autos wurden beschädigt.

Von dort flüchtete der Mann zu Fuß, ein Diensthund entdeckte ihn etwas später unter einem Auto, woraufhin der Mann aber erneut flüchtete. Er wurde von Polizeibeamten verfolgt und schließlich festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass der 20-Jährige Drogen konsumiert hatte.