Unfall mit FeuerwerksraketeJugendlicher schwer am Auge verletzt

Durch eine Feuerwerksrakete hat sich in Trudering ein Jugendlicher verletzt (Symbolbild).
Durch eine Feuerwerksrakete hat sich in Trudering ein Jugendlicher verletzt (Symbolbild). (Foto: Florian Schuh/dpa)

Der Teenager hantiert drei Tage nach Silvester mit einem Feuerwerkskörper, als dieser zündet. Er wird sofort operiert.

An den Spätfolgen des Silvesterfeuerwerks wird ein Münchner Jugendlicher noch lange leiden. Er hantierte am vorigen Samstagabend, also drei Tage nach Silvester, im Stadtteil Trudering im Beisein eines Freundes mit einem Feuerwerkskörper, als dieser zündete. Dabei wurde der Jugendliche im Gesicht verletzt.

Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Trotz einer sofortigen Operation sei eine dauerhafte Sehbeeinträchtigung aber nicht zu verhindern gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Aufgrund des Vorfalls weist die Münchner Polizei noch einmal explizit auf die Gefahren beim Umgang mit pyrotechnischen Gegenständen hin.

