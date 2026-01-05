An den Spätfolgen des Silvesterfeuerwerks wird ein Münchner Jugendlicher noch lange leiden. Er hantierte am vorigen Samstagabend, also drei Tage nach Silvester, im Stadtteil Trudering im Beisein eines Freundes mit einem Feuerwerkskörper, als dieser zündete. Dabei wurde der Jugendliche im Gesicht verletzt.