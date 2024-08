Ein Arbeiter ist in Untermenzing mehrere Meter tief in eine Baugrube gefallen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Der 45-Jährige fiel nach Angaben der Feuerwehr am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr vom zweiten Stock eines Hauses in der Franz-Nißl-Straße in einen Spalt zwischen einer Mauer und dort angebrachten Spundwänden.